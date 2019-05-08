СЕГОДНЯ 19:07 2019-05-08T19:07:11+03:00

Эксперт: насколько быстро Кокорин и Мамаев вернутся в свою форму будет зависить от их мотивации Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В условиях, в которых долгое время находились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, они не могли обеспечить себе полноценный тренировочный комплекс, поэтому им придется начинать, если не с нуля, то с достаточно серьезного шага назад. Соответствующий комментарий о форме российских спортсменов после их пребывании в СИЗО в эфире Радио «Комсомольская Правда» дал советник ректора НГУ им. П.Ф. Лесгафта по научно-практическим вопросам медицины спорта высших достижений Денис Олисов.

«Ситуация вот в чем: чем выше тренирован организм, чем выше он специализирован, тем быстрее наступает детренированность. И именно поэтому, для того чтобы подвести себя к пикам спортивного мастерства, спортсмены тренируются, порой, по два раза в день», - пояснил он.

По словам Олисова, насколько быстро футболисты вернутся в свою форму – «вопрос достаточно сложный». «Мышечная память есть, ребята техничные, ребята способные, мне кажется, вопрос будет заключаться в их мотивации», - отметил эксперт, добавив, что какое-то время осужденным спортсменам все-таки придется потратить на восстановление утраченной физической формы.

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ИСТОЧНИК KP.RU