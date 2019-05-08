2019-05-08T19:30:28+03:00
Политика

Лондон призвал Иран пересмотреть позицию по ядерной программе

Глава британского МИД заявил, что Тегеран «никогда не должен обладать ядерным оружием»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава британского МИД Джереми ХантГлава британского МИД Джереми ХантФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант на пресс-конференции после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео призвал Иран пересмотреть позицию по своей ядерной программе.

«Иранская ядерная сделка – это важное достижение западной дипломатии. Именно из-за нее у Ирана нет ядерного оружия… Если Иран нарушит условия сделки, то столкнется с последствиями и действиями правительств стран Европы. Сейчас крайне серьезный момент, мы призываем Иран пересмотреть позицию», - заявил он.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, ровно через год после того, как Соединенные Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, Британия продолжит поддерживать режим нераспространения. Сегодняшнее заявление Ирана не приветствуется, я призываю Иран придерживаться взятых на себя обязательств в ядерной отрасли», - приводит слова Джереми Ханта РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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