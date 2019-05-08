Россияне считают советские фильмы о войне лучше, чем современные

СЕГОДНЯ 19:56 2019-05-08T19:56:41+03:00

Больше всего из военных фильмов россияне ценят картину Леонида Быкова "В бой идут одни старики"

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Накануне 9 мая россияне назвали самые любимые картины о войне. Оказалось, что большинство предпочитают картины, снятые в советское время. Почти каждый второй опрошенный уверен, что современные картины о Великой Отечественной уступают по глубине эмоций и качеству лентам, снятым в СССР.

Более четверти опрошенных - 26 процентов – первое место отдали фильму «В бой идут одни старики» Леонида Быкова. Это любимая картина россиян о войне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="240" src="https://www.kp.ru/video/embed/398879" frameborder="0"></iframe> "В бой идут одни "старики" тоже стал цветным.Говорят, что изначально Леонид Быков хотел снимать этот фильм цветным. Но ему не дали пленку, поскольку тогда «ценный материал» предназначался на соцреалистические фильмы о передовиках производства. Кроме того, киноначальники называли картину «негероической», напирая на то, что она совершенно не о войне.

На втором месте картина Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие», вышедшая в 1972 году. За этот вариант проголосовали 20 процентов респондентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/422226" frameborder="0"></iframe> Фрагмент фильма "А зори здесь тихие".Говорят, «у войны не женское лицо». Но в Великой Отечественной именно женщины стали главной опорой нашим защитникам, о чем с пронзительной искренностью рассказал в своем фильме «А зори здесь тихие...» по одноименной повести фронтовика Бориса Васильева режиссер Станислав Ростоцкий.

Далее в рейтинге следуют «Они сражались за Родину» (15%) Сергея Бондарчука,

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/421259" frameborder="0"></iframe> Они сражались за Родину.Москва простилась с народным артистом Вячеславом Тихоновым. Он умер 4 декабря на 82-м году жизни.Серж ОТРЕПЬЕВ

А четвертое место делят советский и российский фильмы. Картины «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой и «Т-34» Алексея Сидорова набрали по 13%, сообщает сайт Свободная пресса.

Т-34 Трейлер (2018).В главных ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, , Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян

ИСТОЧНИК KP.RU