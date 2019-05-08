МЧС предупредило, что в Москве может начаться гроза

СЕГОДНЯ 20:49 2019-05-08T20:53:22+03:00

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Вечером в среду, 8 мая, в Москве ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигать 13–18 метров в секунду. Об этом москвичей и гостей столицы предупредила пресс-служба столичного управления МЧС.

Спасатели советуют пешеходам в непогоду быть осторожнее, обходить рекламные щиты и другие ненадежные конструкции на улицах, а также напоминают, что в грозу ни в коем случае нельзя укрываться под деревьями.

Рекомендации сотрудники МЧС дали и автомобилистам. Водителей призвали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не парковать автомобиль вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, передает газета «Известия».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в День Победы, 9 мая, в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU