Единые карты петербуржца первыми получили ветераны Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 20:56 2019-05-08T20:56:17+03:00

Жители Северной столицы будут пользоваться банковской картой, проездным и удостоверением личности на одном носителе

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В Санкт-Петербурге официально стартовал выпуск Единой карты петербуржца. Теперь жители Северной столицы будут пользоваться на одном носителе банковской картой, проездным билетом, бонусной системой и, в некоторых случаях, удостоверением личности. Первыми обладателями Единой карты петербуржца стали ветераны Великой Отечественной войны. Накануне Дня Победы временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов поздравил представителей ветеранских организаций и вручил им карты.

До конца года к Единой карте петербуржца добавится приложение «Мои льготы». С его помощью жители города смогут пользоваться всеми доступными им мерами социальной поддержки.

На встрече Александр Беглов обсудил с ветеранами поправки в региональный закон, предусматривающие соцподдержку всех родившихся в годы блокады, вне зависимости от того, как долго они прожили в осажденном городе.

- У города есть возможность взять на себя такие социальные обязательства, - отметил врио губернатора.

С 27 апреля в регионе действует бесплатный проезд на пригородных электричках для пенсионеров, а с июля начнет работу служба социальных участковых. Александр Беглов также рассказал представителям ветеранских организаций о специальном фонде добровольных пожертвований, созданном для развития сети филиалов Музея обороны и блокады Ленинграда. Обновленная экспозиция музея откроется 8 сентября в Соляном переулке.

ИСТОЧНИК KP.RU