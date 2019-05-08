Губернатор Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем Победы, спев песню о войне

СЕГОДНЯ 21:07 2019-05-08T21:07:32+03:00

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приготовил для ленинградцев необычное поздравление с Днем Победы: глава региона исполнил и записал на видео песню о войне. Накануне 9 мая губернатор выложил ролик с поздравлением на своей странице в Инстаграме.

- Дорогие ленинградцы! Поздравляю вас с самым светлым и великим праздником - Днём Победы! - обратился Дрозденко к жителям области. - И в честь этого праздника я хочу подарить вам свою любимую военную песню.

Под аккомпанемент симфонического оркестра губернатор исполнил песню «Махнем не глядя, как на фронте говорят» из кинофильма «Щит и меч». Мелодия, любимая миллионами зрителей, звучит в клипе на фоне кадров шествия «Бессмертного полка» - каждый год к маршу присоединяются тысячи ленинградцев.

Подписчики Инстаграма в комментариях благодарят Александра Дрозденко за необычный подарок и поздравляют главу региона и всех ленинградцев с праздником. «Ну какой вы молодец! Вас тоже с праздником!», «Александр Юрьевич, а вы оказывается хорошо поете», «У нас настоящий живой губернатор», - пишут пользователи соцсети.

drozdenko_au Дорогие ленинградцы! Поздравляю вас с Днём Победы! Помним! Гордимся! Полная версия песни - по ссылке в профиле и на моем канал YouTube #деньпобеды #9мая #ленобласть #победа #дрозденко #гордимся

ИСТОЧНИК KP.RU