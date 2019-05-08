Губернатор Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем Победы, спев песню о войне
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приготовил для ленинградцев необычное поздравление с Днем Победы: глава региона исполнил и записал на видео песню о войне. Накануне 9 мая губернатор выложил ролик с поздравлением на своей странице в Инстаграме.
- Дорогие ленинградцы! Поздравляю вас с самым светлым и великим праздником - Днём Победы! - обратился Дрозденко к жителям области. - И в честь этого праздника я хочу подарить вам свою любимую военную песню.
Под аккомпанемент симфонического оркестра губернатор исполнил песню «Махнем не глядя, как на фронте говорят» из кинофильма «Щит и меч». Мелодия, любимая миллионами зрителей, звучит в клипе на фоне кадров шествия «Бессмертного полка» - каждый год к маршу присоединяются тысячи ленинградцев.
Подписчики Инстаграма в комментариях благодарят Александра Дрозденко за необычный подарок и поздравляют главу региона и всех ленинградцев с праздником. «Ну какой вы молодец! Вас тоже с праздником!», «Александр Юрьевич, а вы оказывается хорошо поете», «У нас настоящий живой губернатор», - пишут пользователи соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU