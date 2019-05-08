2019-05-08T21:23:36+03:00
Происшествия

Летевший Индию самолет Air France аварийно сел в Иране

Лайнер благополучно приземлился в аэропорту города Исфахан
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Пассажирский самолет компании Air France подал сигнал бедствия в воздушном пространстве ИранаПассажирский самолет компании Air France подал сигнал бедствия в воздушном пространстве ИранаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В среду, 8 мая, в Иране совершил аварийную посадку пассажирский самолет компании Air France, который направлялся из Парижа в индийский город Мумбаи.

По данным отслеживающего полеты гражданской авиации сайта Flightradar24, Airbus A-340-313 вылетел из французской столицы в 11.21 (12.21 мск) и должен был прибыть в Мумбаи около полуночи, однако когда самолет находился в воздушном пространстве Ирана, экипаж подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку.

В итоге лайнер благополучно приземление в международном аэропорту иранского города Исфахан, сообщает РИА Новости. Что именно произошло на борту воздушного судна посреди полета, пока неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 8 мая в аэропорту Янгон в Мьянме потерпел крушение прибывший из Бангладеш самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, на борту которого находилось 33 человека. Он скатился с посадочной полосы и развалился на три части, в результате 15 человек получили серьезные травмы и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Франция и Китай призвали сохранить ядерную сделку с Ираном
Матч Аякс - Тоттенхэм: Сон вернулся в состав англичан, в атаке у хозяев Тадич и Зиеш
Губернатор Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем Победы, спев песню о войне
Единые карты петербуржца первыми получили ветераны Великой Отечественной войны
МЧС предупредило, что в Москве может начаться гроза
При крушении бангладешского самолета в Мьянме пострадали 30 человек
Россияне считают советские фильмы о войне лучше, чем современные
Кокорин, как и все игроки «Зенита», получит медаль чемпиона России
Лондон призвал Иран пересмотреть позицию по ядерной программе
Путин может принять Помпео во время его визита в Россию
Меган Маркл и принц Гарри объявили имя сына
Госдеп: США готовы ответить силой, если Иран нападет на американские войска
Эксперт: насколько быстро Кокорин и Мамаев вернутся в свою форму, будет зависить от их мотивации
Яндекс будет транслировать торжественные мероприятия 9 мая в высоком качестве
Столичных водителей призвали отказаться от личного авто на 9 мая
В Совфеде предложили разделить длинные праздничные выходные
Трамп снова заявил о готовности встретиться с лидером Ирана
Вашингтон повысит пошлины на китайские товары в 2,5 раза
Кот напал на хозяйку, которая пыталась выбраться из чемодана
В аэропорту «Домодедово» ищут взрывчатку
Лондон призвал Запад усилить давление на Россию и Венесуэлу