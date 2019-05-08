Летевший Индию самолет Air France аварийно сел в Иране

СЕГОДНЯ 21:18 2019-05-08T21:23:36+03:00

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В среду, 8 мая, в Иране совершил аварийную посадку пассажирский самолет компании Air France, который направлялся из Парижа в индийский город Мумбаи.

По данным отслеживающего полеты гражданской авиации сайта Flightradar24, Airbus A-340-313 вылетел из французской столицы в 11.21 (12.21 мск) и должен был прибыть в Мумбаи около полуночи, однако когда самолет находился в воздушном пространстве Ирана, экипаж подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку.

В итоге лайнер благополучно приземление в международном аэропорту иранского города Исфахан, сообщает РИА Новости. Что именно произошло на борту воздушного судна посреди полета, пока неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 8 мая в аэропорту Янгон в Мьянме потерпел крушение прибывший из Бангладеш самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, на борту которого находилось 33 человека. Он скатился с посадочной полосы и развалился на три части, в результате 15 человек получили серьезные травмы и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU