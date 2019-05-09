Минтруд назвал число проживающих в России ветеранов Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 00:46 2019-05-09T00:46:43+03:00

В России осталось 1 млн 280 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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На территории России по состоянию на начало апреля проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты РФ.

По данным Пенсионного фонда РФ, всего в стране, вместе с лицами, приравненными к ветеранам и инвалидам ВОВ, а также тружениками тыла и узниками фашизма насчитывается 1,28 миллиона человек имеющих статус ветеранов и приравненных к ним лиц. На сегодня в живых остались только 144 совершеннолетних узников фашизма.

Также среди приравненных к инвалидам и ветеранам ВОВ - жители блокадного Ленинграда (около 96 тысяч человек), несовершеннолетние узники фашизма (почти 104 тысячи) и вдовы инвалидов и участников ВОВ (240 тысяч). Больше всего в живых осталось тружеников тыла - более 760 тысяч человек, пишет "Российская газета".

На сегодня выплаты участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним людям составляют в среднем 43,5 тысячи рублей. Это практически в пять раз выше прожиточного минимума пенсионера.

Минтруд сообщает также, что по России работают волонтеры, которые помогают в быту. Они покупают продукты и лекарства, убирают жилье пенсионеров и ветеранские организации, организовывают тематические мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU