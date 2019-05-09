Советник Зеленского рассказал о его мнении по вопросу о переименовании городов

СЕГОДНЯ 01:19 2019-05-09T01:25:12+03:00

Политик выступает за то, чтобы решения принимались на местах

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что решения о переименовании объектов в стране в рамках программы декоммунизации должны приниматься на местном уровне. Об этом сообщил его советник по вопросам внутренней политики Дмитрий Разумков.

В эфире телеканала "112 Украина" он напомнил, что в республике были прецеденты, когда жители не поддерживали переименование, которое было “спущено” из Верховной рады, как это было с бывшим Кировградом, ныне Кропивницким. Поэтому, по словам Разумкова, Зеленский считает, что такие решения должны принимать сами граждане на местах, например, путем местного референдума.

Советник избранного главы государства подчеркнул, что решение вопросов о переименовании городов и механизмы проведения местных референдумов прописаны в законе "О народовластии", который будет инициировать в Раде Владимир Зеленский". При этом бывший актер не собирается отменять уже принятые депутатами парламента Украины решения.

"Если мы говорим по поводу того, что уже осуществилось, например о Кропивницком, то вряд ли есть смысл президенту инициировать обратные процессы. Если говорить в контексте упомянутого мной закона, то это право граждан, это будет их ответственность", - добавил он.

Как писал сайт kp.ru 8 апреля, украинский институт национальной памяти (ИНП) разрабатывает законопроект, предлагающий переименовать бренды, которые, по мнению авторов, "популяризуют" Российскую империю. По мнению главы института Владимира Вятровича, этот документ должен помочь "начать после процесса декоммунизации процесс деколонизации".

ИСТОЧНИК KP.RU