2019-05-09T01:48:55+03:00
Политика

Постпред РФ в Вене: Иран хочет восстановить баланс

Тегеран не нарушает и не отклоняется от ядерной сделки
Юлия ДИВЕЕВА
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В Госдуме считают, что Иран не собирается совсем отказываться от ядерно соглашенияВ Госдуме считают, что Иран не собирается совсем отказываться от ядерно соглашенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Решение Ирана приостановить выполнение ряда пунктов по ядерной сделке является всего лишь попыткой восстановить баланс. Такое мнение высказал 8 мая постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"На удивление некоторые аналитики и СМИ говорят о "частичном выходе" Ирана из ядерной сделки. Это слишком. Фактически Иран снова подтвердил приверженность сделке, но хочет восстановить баланс между ее частями ", -цитирует его слова РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран при этом не нарушает и не отклоняется от соглашения.

Как сообщал сайт kp.ru, ровно через год после того, как Соединенные Штаты вышли из Соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). После этого Париж и Пекин выступили за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и полное выполнение всех его положений, в том числе и самим Ираном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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