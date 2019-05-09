2019-05-09T03:19:12+03:00
В мире

Новый министр здравоохранения Норвегии разрешила всем пить, курить и есть много мяса

Сильви Листхёуг уверена, что взрослые люди сами знают, что полезно, а что нет
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр здравоохранения Норвегии Сильви ЛистхёугМинистр здравоохранения Норвегии Сильви ЛистхёугФото: REUTERS
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Людям надо разрешить пить алкоголь, курить и есть мясо столько, сколько хочется. Об этом заявила новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг, которая получила назначение 3 мая.

"Я не собираюсь быть духовным наставником или рассказывать людям, как они должны жить. Я намерена предоставить людям достаточно информации в качестве основы для выбора", - сказала она в интервью радиостанции NRK.

Министр отметила, что "люди, как правило, знают, что полезно, а что нет". При этом она призналась, что бросила курить, но бывает выкуривает сигарету на вечеринках. Листхёуг сказала, что считает глупым размещение картинок о вреде курения, которые размещают на пачках сигарет.

"Я думаю, что многие курильщики чувствуют отвращение. Я думаю, что это глупо. Хотя курение - вредная привычка, взрослые должны сами решить, что им делать", - считает министр здравоохранения.

Сильви Листхёуг известна своими неоднозначными высказываниями по многим поводам. Ранее она возглавляла министерство сельского хозяйства ( 2013- 2015 годы), министерство иммиграции и интеграции (2015- 2018 годы), а с января по март 2018 года — министр юстиции, общественной безопасности и иммиграции.

Как писал сайт kp.ru, с последнего поста она ушла в отставку после скандала, разгоревшегося в связи со сделанной ею публикацией в социальных сетях. Политик в своем Facebook обвинила оппозиционную Рабочую партию в том, что она ставит "права террористов выше безопасности нации".

ИСТОЧНИК KP.RU

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