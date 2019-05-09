2019-05-09T03:32:19+03:00
Политика

Трамп продлил санкции против Сирии еще на год

По словам президента, сирийский режим представляет угрозу безопасности, политике и экономике США
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Режим чрезвычайного положения в отношении Сирии и санкции против этой страны продлены еще на один год. Об этом президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс в среду.

В заявлении, которое распространила пресс-служба Белого дома, глава государства отметил, что гражданская война в Сирии ставит под угрозу сирийский народ и порождает нестабильность во всем регионе

"Действия и политика сирийского режима, включая использование химоружия, поддержку террористических организаций и создание препятствий для эффективного функционирования ливанского правительства, продолжают способствовать росту экстремизма и сектантства, а также представляют крайнюю угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - заявил Трамп.

По его словам, именно по этим причинам он и принял решение продлить режим ЧП и санкционный режим в отношении Дамаска, передает РИА Новости.

Как рассказывал сайт kp.ru, в декабре прошлого года Трамп объявил о выводе войск США из Сирии. В январе этого года госсекретарь США Майкл Помпео заявил о начале выполнения указа американского президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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