Трамп продлил санкции против Сирии еще на год
Режим чрезвычайного положения в отношении Сирии и санкции против этой страны продлены еще на один год. Об этом президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс в среду.
В заявлении, которое распространила пресс-служба Белого дома, глава государства отметил, что гражданская война в Сирии ставит под угрозу сирийский народ и порождает нестабильность во всем регионе
"Действия и политика сирийского режима, включая использование химоружия, поддержку террористических организаций и создание препятствий для эффективного функционирования ливанского правительства, продолжают способствовать росту экстремизма и сектантства, а также представляют крайнюю угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - заявил Трамп.
По его словам, именно по этим причинам он и принял решение продлить режим ЧП и санкционный режим в отношении Дамаска, передает РИА Новости.
Как рассказывал сайт kp.ru, в декабре прошлого года Трамп объявил о выводе войск США из Сирии. В январе этого года госсекретарь США Майкл Помпео заявил о начале выполнения указа американского президента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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