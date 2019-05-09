Трамп решил признать Бразилию крупнейшим союзником США вне НАТО
Соединенные Штаты признают Бразилию своим крупнейшим союзником, не являющимся членом Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом президент США Дональд Трамп сообщил Конгрессу.
"Я делаю это в знак признательности в связи с недавними заявлениями властей Бразилии о расширении военного сотрудничества с США, а также как признание нашего национального интереса в углублении сотрудничества с Бразилией в области обороны", - цитирует ТАСС заявление главы государства, которое распространил Белый дом.
Напомним, сайт kp.ru писал, что 19 марта во время встречи с бразильским президентом Жаиром Болсонару в Овальном кабинете Трамп заявил, что США хотели бы более тесно сотрудничать с Бразилией и даже допускают вступление южноамериканской страны в НАТО.
Российский лидер Владимир Путин в январе 2019 года в одном из интервью заявил, что курс НАТО на расширение ведет не к укреплению стабильности, а к снижению доверия и росту напряжённости в Европе.
ИСТОЧНИК KP.RU