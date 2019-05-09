2019-05-09T04:24:06+03:00
Политика

Трамп решил признать Бразилию крупнейшим союзником США вне НАТО

Вашингтон признает свой интерес в расширении сотрудничества с Бразилией в области обороны
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты признают Бразилию своим крупнейшим союзником, не являющимся членом Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом президент США Дональд Трамп сообщил Конгрессу.

"Я делаю это в знак признательности в связи с недавними заявлениями властей Бразилии о расширении военного сотрудничества с США, а также как признание нашего национального интереса в углублении сотрудничества с Бразилией в области обороны", - цитирует ТАСС заявление главы государства, которое распространил Белый дом.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 19 марта во время встречи с бразильским президентом Жаиром Болсонару в Овальном кабинете Трамп заявил, что США хотели бы более тесно сотрудничать с Бразилией и даже допускают вступление южноамериканской страны в НАТО.

Российский лидер Владимир Путин в январе 2019 года в одном из интервью заявил, что курс НАТО на расширение ведет не к укреплению стабильности, а к снижению доверия и росту напряжённости в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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