Белый дом отказался предоставить Конгрессу полную версию доклада Мюллера

СЕГОДНЯ 05:26 2019-05-09T05:31:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп ответил отказом на просьбу Конгресса предоставить полную версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию “российского вмешательства” в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В ее заявлении говорится, что глава государства “столкнулся с вопиющим злоупотреблением властью со стороны председателя юридического комитета Палаты представителей Джеральда Надлера”. Поэтому по просьбе генерального прокурора и главы Минюста Уильяма Барра, “президент не имеет другого выбора, кроме как" воспользоваться своими исключительными полномочиями и отказать в предоставлении документа, передает ТАСС.

В ответ на это спецкомитет по разведке направил Барру повестку требованием предоставить материалы по расследованию Мюллера и полный текст его отчета. Прокурор должен ответить на повестку до 15 мая.

Напомним, 18 апреля Минюст США обнародовал доклад специального прокурора по итогам расследования "российского дела". Сайт kp.ru писал о том, что ранее стали известны основные тезисы доклада Мюллера. В них говорится, что команда Трампа не сговаривалась с Москвой перед выборами, однако допускается некое влияние на кампанию с помощью хакерских атак.

ИСТОЧНИК KP.RU