2019-05-09T05:31:16+03:00
Политика

Белый дом отказался предоставить Конгрессу полную версию доклада Мюллера

Конгрессмены обратились за документом напрямую в Минюст США
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Белый дом не предоставит в Конгресс полный текст доклада Роберта МюллераБелый дом не предоставит в Конгресс полный текст доклада Роберта МюллераФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп ответил отказом на просьбу Конгресса предоставить полную версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию “российского вмешательства” в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В ее заявлении говорится, что глава государства “столкнулся с вопиющим злоупотреблением властью со стороны председателя юридического комитета Палаты представителей Джеральда Надлера”. Поэтому по просьбе генерального прокурора и главы Минюста Уильяма Барра, “президент не имеет другого выбора, кроме как" воспользоваться своими исключительными полномочиями и отказать в предоставлении документа, передает ТАСС.

В ответ на это спецкомитет по разведке направил Барру повестку требованием предоставить материалы по расследованию Мюллера и полный текст его отчета. Прокурор должен ответить на повестку до 15 мая.

Напомним, 18 апреля Минюст США обнародовал доклад специального прокурора по итогам расследования "российского дела". Сайт kp.ru писал о том, что ранее стали известны основные тезисы доклада Мюллера. В них говорится, что команда Трампа не сговаривалась с Москвой перед выборами, однако допускается некое влияние на кампанию с помощью хакерских атак.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В музее шпионажа в Вашингтоне выставили ледоруб, которым убили Троцкого
Трамп решил признать Бразилию крупнейшим союзником США вне НАТО
Порошенко назвал участников акции "Бессмертный полк" ряжеными
Трамп продлил санкции против Сирии еще на год
Новый министр здравоохранения Норвегии разрешила всем пить, курить и есть много мяса
В Госдуме рассказали, почему Помпео призывает остановить строительство "Северного потока-2"
Постпред РФ в Вене: Иран хочет восстановить баланс
Советник Зеленского рассказал о его мнении по вопросу о переименовании городов
Минтруд назвал число проживающих в России ветеранов Великой Отечественной войны
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму
Зеленский сфотографировался с ветераном ВОВ и связной УПА*
МИД Ирана: Тегеран будет выходить из ядерной сделки поэтапно
Трамп ввел новые санкции против Ирана
Матч Аякс - Тоттенхэм: Голландцы выигрывают 2:0 после первого тайма полуфинала Лиги Чемпионов
В стенограмме переговоров пилота сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 с диспетчерами была допущена ошибка
Франция и Китай призвали сохранить ядерную сделку с Ираном
Матч Аякс - Тоттенхэм: Сон вернулся в состав англичан, в атаке у хозяев Тадич и Зиеш