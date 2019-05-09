В команде Зеленского закон о языке сравнили с кнутом

СЕГОДНЯ 06:45 2019-05-09T06:45:05+03:00

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Закон об украинском языке является "кнутом", у которого могут быть и обратные последствия. Об этом заявил в среду советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш.

"Если мы позволим таким "кнутам" множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия", - сказал он.

По мнению советника, использование в процессе украинизации силовых методов может этот процесс сильно замедлить, остановить, или даже повернуть вспять. Юраш уверен, что украинизация должна проходить "органично".

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 25 апреля 2019 года Верховная рада окончательно приняла закон "Об исключительном использовании украинского языка как государственного". Парламент рассмотрел все поправки документа и провел итоговое голосование в два этапа.

Закон обязывает использовать украинский язык во всех сферах жизни, включая медицину, науку, образование и обслуживание. Кроме того, 75% производимого теле- и радиовещателями контента должно быть на государственном языке. За нарушение правил грозят крупные штрафы, а за публичное унижение языка устанавливается уголовная ответственность.

Зеленский пообещал после вступления в должность президента провести тщательный анализ закона об исключительности украинского языка на предмет соответствия Конституции страны.

ИСТОЧНИК KP.RU