2019-05-09T07:47:47+03:00
Происшествия

Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета «Суперджет»

По мнению эксперта, катастрофа могла произойти в связи с тем, что пилоты не включили часть оборудования во время входа в грозу
Марина ВЕНЦОВА
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Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета «Суперджет». Фото: скриншот с видеоЗаслуженный пилот назвал вероятные ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета «Суперджет». Фото: скриншот с видео
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Член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник заявил, что катастрофа с самолетом «Сухой суперджет» в аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек, могла произойти в связи с тем, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу.

«Самолет подчинялся рулям, самолет слушался воли летчика. Сейчас начнут все сводить к проблемам с самолетом, с полосой, с погодой, - рассказал он РИА Новости. - Но в Sukhoi Superjet 100 за годы эксплуатации 13 раз попадала молния, и ничего с самолетом не происходило».

Сытник также указал, что пилоты "при входе в зону грозовой деятельности не выключили первый комплект автопилота, не выключили первый комплект локатора и не выключили один из комплектов радиостанции". По его словам, именно по этой причине экипаж остался без связи и без автоматики.

Напомним, 5 мая в Шереметьево произошло крушение Sukhoi Superjet-100, погиб 41 человек. В сети была опубликована расшифровка переговоров между диспетчерами и экипажем «Суперджета-100», а также переговоры наземных служб аэропорта. «Комсомольская правда» разобрала записи вместе с экспертами. Как ранее писал сайт kp.ru, они отмечают странные ошибки пилотов, вероятно, случившиеся из-за волнения и неразбериху при спасательных работах

Пожар самолета в аэропорту Шереметьево: погиб 41 человек. Что стало причиной пожара и гибели людей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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