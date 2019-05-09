Начался Парад Победы на Красной площади в Москве

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-09T10:00:55+03:00

Военный парад на Красной площади 9 мая 2019 года в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Военный парад на Красной площади 9 мая 2019 года в Москве начался. Так, в 10:00 по московскому времени на главную площадь нашей страны внесли государственный флаг России и знамя Победы: знаменная группа проследовала от храма Василия Блаженного до здания Исторического музея.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, перед началом торжественного мероприятия к присутствующим с трибуны обратится Верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин. Принимать парад Победы будет министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.

Всего в этому году по Красной площади пройдет 130 боевых машин. По традиции колонну военной техники возглавит легендарный танк Т-34. Кроме того, в небе над столицей ожидается появление боевой авиации.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию Парада Победы на Красной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU