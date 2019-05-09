2019-05-09T08:43:59+03:00
Политика

Россия намерена построить 12 модернизированных фрегатов

Предполагается, что каждый такой фрегат сможет нести до 48 крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон»
Марина ВЕНЦОВА
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Россия намерена построить 12 модернизированных фрегатов. Фото: снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАССРоссия намерена построить 12 модернизированных фрегатов. Фото: снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
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Военно-морской флот России планирует построить 12 обновленных фрегатов проекта "22350М". Такие судна будут способны нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон".

"Головной корабль в серии планируется сдать Военно-морскому флоту в 2027 году", - цитирует ТАСС данные российской судостроительной отрасли. Предполагается, что уже к концу текущего года будет разработан технический проект на корабль водоизмещением 7 тысяч тонн.

Новые фрегаты должны быть оснащены зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут" с боекомплектом до 100 ракет, противолодочным и торпедным вооружением. Из 12 фрегатов, 11 будут сдаваться заказчику в рамках уже новой государственной программы вооружения.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Российское Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) разрабатывает модернизированные фрегаты проекта "22350М", которые смогут нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр".

АПЛ «Северодвинск» успешно поразила береговую учебную цель крылатой ракетой «Калибр».АПЛ «Северодвинск» успешно поразила береговую учебную цель крылатой ракетой «Калибр»

ИСТОЧНИК KP.RU

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