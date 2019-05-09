Россия намерена построить 12 модернизированных фрегатов

СЕГОДНЯ 08:43 2019-05-09T08:43:59+03:00

Предполагается, что каждый такой фрегат сможет нести до 48 крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон»

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Военно-морской флот России планирует построить 12 обновленных фрегатов проекта "22350М". Такие судна будут способны нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон".

"Головной корабль в серии планируется сдать Военно-морскому флоту в 2027 году", - цитирует ТАСС данные российской судостроительной отрасли. Предполагается, что уже к концу текущего года будет разработан технический проект на корабль водоизмещением 7 тысяч тонн.

Новые фрегаты должны быть оснащены зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут" с боекомплектом до 100 ракет, противолодочным и торпедным вооружением. Из 12 фрегатов, 11 будут сдаваться заказчику в рамках уже новой государственной программы вооружения.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Российское Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) разрабатывает модернизированные фрегаты проекта "22350М", которые смогут нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр".

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ИСТОЧНИК KP.RU