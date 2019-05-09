2019-05-09T11:04:03+03:00
Экономика

Bloomberg: Китай ждет крупнейший в его истории дефолт

В исследовании агентства главной причиной неблагоприятной ситуации на китайском рынке названа политика страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Bloomberg: Китай ждет крупнейший в его истории дефолтBloomberg: Китай ждет крупнейший в его истории дефолтФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В текущем году Китай может столкнуться с крупнейшим в своей истории дефолтом в размере 13 триллионов долларов.

По данным аналитиков Bloomberg, за первые четыре месяца 2019 года компании Китая уже объявили дефолт на сумму 5,8 миллиарда долларов, что в 3,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Как отмечается в исследовании агентства, причиной такой ситуации стала политика китайского правительства, которое позволяет кредитовать с меньшим контролем со стороны регулирующих органов. Более того есть факт сокращения финансирования у компаний, что связано с давлением на банки со стороны властей с целью предоставления кредитов частному бизнесу.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в федеральном реестре Соединённых Штатов сообщили о вступлении в силу анонсированного президентом США Дональдом Трампом повышения Вашингтоном пошлин на товары из Китая суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25%. В силу решение ведомства вступит с 10 мая. Такие действие Штатов также негативно отразятся на экономику КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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