В сети появилось видео перехвата военного беспилотника ВВС США
В сети появилось видео с перехватом разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Военно-воздушных сил Соединённых Штатов российским боевым самолетом.
На опубликованных в сети Instgram кадрах видно, как пилот самолета, принадлежащего российским ВКС, максимально близко подводит свою машину к военному аппарату MQ-9 Reaper.
На данный момент никаких официальных комментариев со стороны Минобороны России не поступало. Также не уточняется, где именно произошел перехват.
Напомним, в апреле этого года Российские истребители за неделю семь раз поднимались в небо, чтобы предотвратить нарушение государственных границ страны. Разведку вдоль госграницы вели 24 иностранных летательных аппаратов. В минувший понедельник было объявлено о том, что разведку вдоль границ за неделю провели 26 летательных аппаратов иностранных государств. Наши истребители девять раз поднимались на перехват и сопровождение самолеты-разведчики.
Видео перехвата американского беспилотника.
ИСТОЧНИК KP.RU