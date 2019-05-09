2019-05-09T11:46:28+03:00
День Победы

Путин после окончания Парада Победы пожал руку всем ветеранам

Президент России поднялся на трибуну на Красной площади и пообщался с каждым участником Великой Отечественной войны [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Путин после окончания Парада Победы пожал руку всем ветеранам. Фото: скрин с видеоПутин после окончания Парада Победы пожал руку всем ветеранам. Фото: скрин с видео
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Президент России Владимир Путин после окончания Парада в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне поднялся на трибуну, которая была установлена на Красной площади.

Глава государства пожал руку каждому из находившихся там ветеранов.

Напомним, ранее на главной площади страны состоялся Парад Победы. Колонны военнослужащих, курсантов и представителей силовых ведомств России, а также военная техника прошли по брусчатке на Красной площади. Всего в военном параде были задействованы более 13 тысяч 600 военнослужащих, а также свыше 130 единиц колесной и гусеничной техники.

Перед началом торжественного мероприятия к присутствующим с трибуны обратился Верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин. Он подчеркнул вклад наших солдат в победу в Великой Отечественной войне, а также отметил, что их подвиг никогда не будет забыт.

Президент Владимир Путин поздравляет граждан России с Днем Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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