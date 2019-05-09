Путин произнес тост «за прославленное поколение победителей»
Президент России Владимир Путин произнес тост за прославленное поколение победителей, за победу и за Родину на приеме ветеранов в Кремле, приуроченном к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Позвольте предложить тост - за прославленное поколение победителей, за великую Победу, за процветание нашей Родины, нашей любимой России!», - сказал Путин.
«Мы, ваши наследники, сделаем все, чтобы быть достойными вас, дорогие ветераны, чтобы выполнить ваш главный завет - беречь Родину, трудиться на ее благо, любить ее всем сердцем», - отметил глава государства.
Ранее российский лидер выступил с поздравительной речью на параде Победы на Красной площади. Он отметил, что важно сохранять память о Великой Отечественной войне и не забывать доблесть солдат Победы. Глава государства также почтил минутой молчания всех павших защитников Отечества и возложил венок к могиле Неизвестного Солдата.
Напомним, Парад Победы на Красной площади в Москве начался в 10:00 мск. Торжественную колонну военной техники возглавил легендарный танк Т-34-85.
Президент Владимир Путин поздравляет граждан России с Днем Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU