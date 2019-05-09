СЕГОДНЯ 12:57 2019-05-09T12:57:24+03:00

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Президент России Владимир Путин произнес тост за прославленное поколение победителей, за победу и за Родину на приеме ветеранов в Кремле, приуроченном к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Позвольте предложить тост - за прославленное поколение победителей, за великую Победу, за процветание нашей Родины, нашей любимой России!», - сказал Путин.

«Мы, ваши наследники, сделаем все, чтобы быть достойными вас, дорогие ветераны, чтобы выполнить ваш главный завет - беречь Родину, трудиться на ее благо, любить ее всем сердцем», - отметил глава государства.

Ранее российский лидер выступил с поздравительной речью на параде Победы на Красной площади. Он отметил, что важно сохранять память о Великой Отечественной войне и не забывать доблесть солдат Победы. Глава государства также почтил минутой молчания всех павших защитников Отечества и возложил венок к могиле Неизвестного Солдата.

Напомним, Парад Победы на Красной площади в Москве начался в 10:00 мск. Торжественную колонну военной техники возглавил легендарный танк Т-34-85.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707706" frameborder="0"></iframe> Президент Владимир Путин поздравляет граждан России с Днем Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU