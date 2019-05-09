Песков: встреча Путина и Трампа пока не планируется

СЕГОДНЯ 12:58 2019-05-09T12:58:43+03:00

Песков заявил, что встреча Путина и Трампа в Японии на G20 пока не планируется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом пресс-секретарь президента России не исключил, что 14 мая может состояться встреча российского лидера с госсекретарем США Майком Помпео

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Встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путин и Дональда Трампа на саммите G20 в Японии пока не ожидается. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока не планируется встреча, не идет разговора о встрече", - приводит ТАСС его слова. Песков добавил, что Путин 14 мая может встретиться с госсекретарем США Майклом Помпео в Сочи.

Ранее сайт kp.ru писал, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не знает, возможна ли встреча американского и российского лидеров.

Напомним, 3 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Главы России и США в ходе переговоров обсудили обстановку в Венесуэле, ситуацию вокруг КНДР, а также доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Кроме того, они затронули вопрос о возможности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU