В Киеве задержали организатора альтернативной акции «Бессмертный полк»

СЕГОДНЯ 13:40 2019-05-09T13:40:16+03:00

Директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная задержана в связи с наличием у нее георгиевской ленточки

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Полиция Киева задержала директора Института правовой политики и социальной защиты Елену Бережную перед началом шествия "Никто не забыт, ничто не забыто" , которое является аналогом "Бессмертного полка". Женщину задержали в связи с наличием у нее запрещенной на Украине советской символики.

"Полиция задержала Елену Бережную и доставила в отделение", - приводит ТАСС слова представителя украинской полиции Киева. При этом в ведомстве уточнили, что активистка во время задержания "вела себя агрессивно".

Тысячи людей, как ранее писал сайт kp.ru, вышли в четверг, 9 мая, на акцию "Никто не забыт, ничто не забыто" в центре Киева. Мероприятие проводится по случаю Дня Победы.

Напомним, в 2017 году Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий ношение георгиевской ленточки. За нарушение данной нормы предусмотрен штраф и арест на 15 суток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707746" frameborder="0"></iframe> Бессмертный полк в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU