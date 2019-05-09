В Киеве задержали организатора альтернативной акции «Бессмертный полк»
Полиция Киева задержала директора Института правовой политики и социальной защиты Елену Бережную перед началом шествия "Никто не забыт, ничто не забыто" , которое является аналогом "Бессмертного полка". Женщину задержали в связи с наличием у нее запрещенной на Украине советской символики.
"Полиция задержала Елену Бережную и доставила в отделение", - приводит ТАСС слова представителя украинской полиции Киева. При этом в ведомстве уточнили, что активистка во время задержания "вела себя агрессивно".
Тысячи людей, как ранее писал сайт kp.ru, вышли в четверг, 9 мая, на акцию "Никто не забыт, ничто не забыто" в центре Киева. Мероприятие проводится по случаю Дня Победы.
Напомним, в 2017 году Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий ношение георгиевской ленточки. За нарушение данной нормы предусмотрен штраф и арест на 15 суток.
Бессмертный полк в Киеве.
ИСТОЧНИК KP.RU