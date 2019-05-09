2019-05-09T15:28:13+03:00
Общество

Германия выделит более 9 миллионов евро на мемориалы советским воинам

Речь идет о памятниках, расположенных в Трептов-парке и Тиргартене в Берлине
Марина ВЕНЦОВА
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Германия выделит более 9 миллионов евро на мемориалы советским воинамГермания выделит более 9 миллионов евро на мемориалы советским воинамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр по делам культуры и СМИ Германии Моника Грюттерс заявила, что правительство страны намерено выделить более 9 миллионов евро на санацию мемориальных комплексов советских солдат в Берлине, расположенным в Трептов-парке и Тиргартене.

Как подчеркнули в ведомстве, ФРГ «обязалась в германо-советском договоре о соседстве от 1990 года «уважать, сохранять и поддерживать» мемориалы. Кроме того, в пресс-службе отметили, что «правительство ФРГ с уважением относится к этой особой форме памяти», передает агентство РИА Новости.

Мемориальный комплекс в Трептов-парке в Берлине был открыт 8 мая 1949 года. Он является одним из самых известных монументов в память о погибших советских воинах, которые погибли в борьбе против фашизма.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в центре германской столицы неизвестные вандалы повредили мемориал воинам-освободителям. Особенно пострадала каменная плита с надписью "Родина-мать не забудет своих героев".

ИСТОЧНИК KP.RU

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