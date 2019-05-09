Опубликовано видео стычки участников «Бессмертного полка» с полицией Киева
Опубликовано видео стычки участников акции «Бессмертный полк» с правоохранительными органами в Киеве.
На кадрах можно увидеть, как сотрудники украинской полиции уводят женщину в полицейскую машину. В свою очередь участники шествия пытаются им помешать и требуют отпустить задержанную с криками «как вам не стыдно!».
Один из участников шествия «Бессмертный полк» сообщил, что все произошел около Арсенальной площади.
Как ранее сообщал сайт kp.ru полиция в Киеве задержала женщину за то, что та отказалась снять пилотку с красной звездой с серпом и молотом. Задержанная была одета в форму красноармейца. Правоохранительные органы требовали снять «запрещённые символы». Также была задержана женщина в связи с наличием у нее запрещенной в Незалежной в связи с наличием у нее георгиевской ленточки.
В акции «Бессмертный полк» в столице Украины приняли участие около трех тысяч человек. Колона прошла от Арсенальной площади до Парка Славы.
Стычка участников "Бессмертного полка" и полиции в Киеве.
ИСТОЧНИК KP.RU