Опубликовано видео стычки участников «Бессмертного полка» с полицией Киева

СЕГОДНЯ 16:33 2019-05-09T16:33:35+03:00

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Опубликовано видео стычки участников акции «Бессмертный полк» с правоохранительными органами в Киеве.

На кадрах можно увидеть, как сотрудники украинской полиции уводят женщину в полицейскую машину. В свою очередь участники шествия пытаются им помешать и требуют отпустить задержанную с криками «как вам не стыдно!».

Один из участников шествия «Бессмертный полк» сообщил, что все произошел около Арсенальной площади.

Как ранее сообщал сайт kp.ru полиция в Киеве задержала женщину за то, что та отказалась снять пилотку с красной звездой с серпом и молотом. Задержанная была одета в форму красноармейца. Правоохранительные органы требовали снять «запрещённые символы». Также была задержана женщина в связи с наличием у нее запрещенной в Незалежной в связи с наличием у нее георгиевской ленточки.

В акции «Бессмертный полк» в столице Украины приняли участие около трех тысяч человек. Колона прошла от Арсенальной площади до Парка Славы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707832" frameborder="0"></iframe> Стычка участников "Бессмертного полка" и полиции в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU