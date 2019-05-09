2019-05-09T16:33:35+03:00
Общество

Опубликовано видео стычки участников «Бессмертного полка» с полицией Киева

На кадрах видно, как возмущённая толпа требует отпустить задержанную правоохранителями участницу акции [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На празднике 9 мая в центре Киева полиция задержала женщину, которая отказалась снять пилотку.На празднике 9 мая в центре Киева полиция задержала женщину, которая отказалась снять пилотку.
Изменить размер текста:

Опубликовано видео стычки участников акции «Бессмертный полк» с правоохранительными органами в Киеве.

На кадрах можно увидеть, как сотрудники украинской полиции уводят женщину в полицейскую машину. В свою очередь участники шествия пытаются им помешать и требуют отпустить задержанную с криками «как вам не стыдно!».

Один из участников шествия «Бессмертный полк» сообщил, что все произошел около Арсенальной площади.

Как ранее сообщал сайт kp.ru полиция в Киеве задержала женщину за то, что та отказалась снять пилотку с красной звездой с серпом и молотом. Задержанная была одета в форму красноармейца. Правоохранительные органы требовали снять «запрещённые символы». Также была задержана женщина в связи с наличием у нее запрещенной в Незалежной в связи с наличием у нее георгиевской ленточки.

В акции «Бессмертный полк» в столице Украины приняли участие около трех тысяч человек. Колона прошла от Арсенальной площади до Парка Славы.

Стычка участников "Бессмертного полка" и полиции в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сына Трампа вновь вызвали на допрос в комитет Сената США по разведке
Путин остался доволен парадом Победы в Москве: прекрасный и без сбоев
Президент Сербии поздравил российский народ с Днём Победы
Путин об отмене авиапарада в Москве: безопасность летчиков прежде всего
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ
В самолете произошло задымление при посадке в шведском Гетеборге
Лукашенко объяснил, почему не присутствовал на параде Победы в Москве
Германия выделит более 9 миллионов евро на мемориалы советским воинам
Могерини: ЕС привержен полному сохранению иранской ядерной сделки
Шествие Бессмертного полка 9 мая 2019 года началось в Москве
Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка"
Таллин: в руках России находится 5,2% территории Эстонии
На Украине радикалы забросали камнями автобусы с людьми, ехавшие на празднование Дня Победы
В сети появилось видео перехвата военного беспилотника ВВС США
Ветеран Великой Отечественной войны поблагодарил Путина за возвращение Крыма
Канадец рассказал, как его пса «подкупает» медведь
В Киеве задержали организатора альтернативной акции «Бессмертный полк»
Зеленский призвал быть благодарными ветеранам за победу над нацизмом
СПЧ прорабатывает предложение по амнистии к следующему юбилею Победы
Песков: встреча Путина и Трампа пока не планируется
Путин произнес тост «за прославленное поколение победителей»
В Киеве проходит торжественная акция «Никто не забыт, ничто не забыто»
В Черногории суд заочно приговорил двух россиян за попытку госпереворота
Путин возложил венок к могиле Неизвестного Солдата
Северная Корея осуществила запуск неустановленных снарядов