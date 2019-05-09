Сына Трампа вновь вызвали на допрос в комитет Сената США по разведке
Комитет сената США по разведке вновь вызвал старшего сына американского лидера Дональда Трампа-младшего для дачи показаний по делу о приписываемом России вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов 2016 года.
Стоит отметить, что несколько лет назад бизнесмена уже вызывали на допрос в палату Конгресса в рамках того же расследования. Тогда сын президента США Дональда Трампа общался с сенаторами на протяжении девяти часов. Зачем комитет попросил его вновь явиться на допрос, пока непонятно, но факт предстоящий встречи подтвердили три информированных источника ABC.
Сайт kp.ru писал о том, что 18 апреля министерство юстиции США опубликовало доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который на протяжении двух лет занимался расследованием "вмешательства". В документе говорится о том, что правоохранителям так и не удалось доказать наличие сговора между Трампом и Кремлем.
Путин прокомментировал итоги расследования Мюллера: «Гора родила мышь».
ИСТОЧНИК KP.RU