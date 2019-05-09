Соединенные Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету
В четверг, 9 мая, Соединенные Штаты провели второй испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщается в заявлении Военно-воздушной базы Ванденберг, в штате Калифорния.
«Безоружная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена во время оперативного испытания в 12:40 утра, база ВВС Ванденберга, 9 мая 2019 года», - сказано в заявлении, опубликованном на официальной странице базы в Facebook.
«Запуск двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с разницей в неделю является истинным свидетельством возможностей команды Ванденберг», — отмечается в сообщении.
Напомним, предыдущий запуск ракеты был произведен 1 мая. Тогда американское командование заявило, что подобные испытания «показывают, что силы ядерного сдерживания США являются современными, функциональными, гибкими и могут применяться должным образом».
Военные США провели испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III.
ИСТОЧНИК KP.RU