СЕГОДНЯ 17:04 2019-05-09T17:04:30+03:00

Соединенные Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету / Фото: официальный аккаунт базы Ванденберг в Facebook. Фото: Страница в социальной сети героя публикации

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В четверг, 9 мая, Соединенные Штаты провели второй испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщается в заявлении Военно-воздушной базы Ванденберг, в штате Калифорния.

«Безоружная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена во время оперативного испытания в 12:40 утра, база ВВС Ванденберга, 9 мая 2019 года», - сказано в заявлении, опубликованном на официальной странице базы в Facebook.

«Запуск двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с разницей в неделю является истинным свидетельством возможностей команды Ванденберг», — отмечается в сообщении.

Напомним, предыдущий запуск ракеты был произведен 1 мая. Тогда американское командование заявило, что подобные испытания «показывают, что силы ядерного сдерживания США являются современными, функциональными, гибкими и могут применяться должным образом».

Военные США провели испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III.

ИСТОЧНИК KP.RU