МВД Украины открыло пять уголовных дел против участников акций в День Победы

СЕГОДНЯ 17:09 2019-05-09T17:09:14+03:00

МВД Украины открыло 5 уголовных дел в связи с правонарушениями в День Победы

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Министерство внутренних дел Украины сообщило об открытии 5 уголовных дел в связи с правонарушениями, совершенными в стране в День Победы 9 мая, также было составлено 13 административных протоколов за использование запрещенной символики. Такие данные приводятся на официальном аккаунте МВД Незалежной в Facebook

Как следует из сообщения ведомства, по состоянию на 14:00 мск. в правоохранительных органах страны зарегистрировали 33 резонансных события, больше всего - в Днепропетровской, Николаевской областях и в Киеве.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о задержаниях во время акции «Бессмертный полк» в Киеве. Полиция задержала женщину за то, что она отказалась снять пилотку с красной звездой с серпом и молотом. Правоохранительные органы требовали снять «запрещённые символы», но та не согласилась. Также была задержана участница акции «Никто не забыт, ни что не забыта», аналог шествия «Бессмертный полк», за то, что пришла с запрещенной в Украине георгиевской ленточкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707832" frameborder="0"></iframe> Стычка участников "Бессмертного полка" и полиции в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU