Экс-президент Польши предложил ликвидировать Евросоюз и создать заново

СЕГОДНЯ 17:20 2019-05-09T17:20:41+03:00

Лех Валенса считает, что объединение больше не может развиваться в нынешнем виде

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Европейский союз не может развиваться в нынешнем виде, поэтому его проще ликвидировать, а взамен создать новое международное объединение. Такую позицию высказал бывший президент Польши Лех Валенса.

Политик указал на то, что нынешние условия сильно отличаются от тех, в которых был создан ЕС, и развитие стран-участниц идет совершенно разными путями, а это, в свою очередь, мешает нормальному функционированию объединения.

"Я давно предупреждал Германию и Францию, что им не удастся спасти Союз, если государства-члены пойдут так далеко, в разных направлениях", - сказал Валенса в интервью изданию Aftonbladet.

По мнению экс-президента, все страны ЕС должны заново подать заявку на членство в сообществе. После этого будут составлены списки из 10 обязанностей и 10 прав, под которым должно будет подписать каждое государство.

"Иногда развитие должно сделать большой шаг, чтобы идти вперед", - подчеркнул Валенса.

Сайт kp.ru писал о том, что о возможном распаде Евросоюза заговорили после того, как Великобритания решила покинуть сообщество.

ИСТОЧНИК KP.RU