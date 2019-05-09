Экс-президент Польши предложил ликвидировать Евросоюз и создать заново
Европейский союз не может развиваться в нынешнем виде, поэтому его проще ликвидировать, а взамен создать новое международное объединение. Такую позицию высказал бывший президент Польши Лех Валенса.
Политик указал на то, что нынешние условия сильно отличаются от тех, в которых был создан ЕС, и развитие стран-участниц идет совершенно разными путями, а это, в свою очередь, мешает нормальному функционированию объединения.
"Я давно предупреждал Германию и Францию, что им не удастся спасти Союз, если государства-члены пойдут так далеко, в разных направлениях", - сказал Валенса в интервью изданию Aftonbladet.
По мнению экс-президента, все страны ЕС должны заново подать заявку на членство в сообществе. После этого будут составлены списки из 10 обязанностей и 10 прав, под которым должно будет подписать каждое государство.
"Иногда развитие должно сделать большой шаг, чтобы идти вперед", - подчеркнул Валенса.
Сайт kp.ru писал о том, что о возможном распаде Евросоюза заговорили после того, как Великобритания решила покинуть сообщество.
ИСТОЧНИК KP.RU