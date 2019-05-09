В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек

СЕГОДНЯ 17:56 2019-05-09T17:57:00+03:00

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В результате пожара на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" компании Saipem в Каспийском море пострадали 14 человек. Все они получили ожоги различной степени тяжести. Состояние троих пострадавших оценивается как критическое. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.

Пожар вспыхнул вечером в среду, 8 мая, во время проведения ремонтных работ по устранению неполадок в технологическом оборудовании. При этом возгорание сопровождалось взрывом. В ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" уточнили, что членов экипажа среди пострадавших нет.

Генеральная прокуратура республики, тем временем, возбудила уголовное дело по факту инцидента. Расследование ведется в рамках статьи о нарушении правил техники безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. В настоящее время ведутся следственно-оперативные мероприятия, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько месяцев назад еще одно судно загорелось в Москве. Инцидент произошел на территории судостроительного завода. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU