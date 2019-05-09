2019-05-09T18:20:38+03:00
Политика

Глава МВФ обсудила с Зеленским дальнейшее сотрудничество Киева и фонда

Также состоялась встреча Кристин Лагард с уходящим президентом Украины Петром Порошенко
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Глава Международного валютного фонда Кристин ЛагардГлава Международного валютного фонда Кристин ЛагардФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард пообщалась с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и выразила готовность организации и дальше оказывать финансовую помощь его стране. Об этом сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

"Я могу подтвердить, что директор-распорядитель действительно общалась с Зеленским в связи с его избранием президентом Украины и подчеркнула, что МВФ по-прежнему готов поддержать Украину и помочь решать стоящие перед ней задачи", - сказал представитель.

По его словам, Лагард успела пообщаться также и с уходящим президентом Украины Петром Порошенко. Глава МВФ поблагодарила его за тесное сотрудничество и выразила надежду на дальнейший прогресс в рамках экономической программы.

В ближайшее время миссия фонда посетит Киев с целью обзора данного плана и обсудит изменения с новыми властями, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что Зеленский обсуждал дальнейшее сотрудничество МВФ и Украины с представителями организации еще до того, как победил на выборах президента.

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве произошло ДТП с участием автобуса и двух автомобилей
Участники «Бессмертного полка» могут увековечить своих героев в уникальном проекте «Дорога памяти»
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
Экс-президент Польши предложил ликвидировать Евросоюз и создать заново
МВД Украины открыло пять уголовных дел против участников акций в День Победы
Появилось видео шествия "Бессмертного полка" в Москве с высоты птичьего полета
Соединенные Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Сына Трампа вновь вызвали на допрос в комитет Сената США по разведке
Опубликовано видео стычки участников «Бессмертного полка» с полицией Киева
Путин остался доволен парадом Победы в Москве: прекрасный и без сбоев
Президент Сербии поздравил российский народ с Днём Победы
Путин об отмене авиапарада в Москве: безопасность летчиков прежде всего
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ