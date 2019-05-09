Глава МВФ обсудила с Зеленским дальнейшее сотрудничество Киева и фонда

СЕГОДНЯ 18:20 2019-05-09T18:20:38+03:00

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Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард пообщалась с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и выразила готовность организации и дальше оказывать финансовую помощь его стране. Об этом сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

"Я могу подтвердить, что директор-распорядитель действительно общалась с Зеленским в связи с его избранием президентом Украины и подчеркнула, что МВФ по-прежнему готов поддержать Украину и помочь решать стоящие перед ней задачи", - сказал представитель.

По его словам, Лагард успела пообщаться также и с уходящим президентом Украины Петром Порошенко. Глава МВФ поблагодарила его за тесное сотрудничество и выразила надежду на дальнейший прогресс в рамках экономической программы.

В ближайшее время миссия фонда посетит Киев с целью обзора данного плана и обсудит изменения с новыми властями, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что Зеленский обсуждал дальнейшее сотрудничество МВФ и Украины с представителями организации еще до того, как победил на выборах президента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU