2019-05-09T19:16:28+03:00
Общество

В Британии сравнивший с шимпанзе сына Меган Маркл и принца Гарри ведущий был уволен

Радиоведущий BBC опубликовал в своем Twitter изображение, которое вызвало массу критики [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сравнивший с шимпанзе сына Меган Маркл и принца Гарри ведущий был уволенСравнивший с шимпанзе сына Меган Маркл и принца Гарри ведущий был уволенФото: REUTERS
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Ведущего британской телерадиовещательной корпорации BBC Дэнни Бейкера уволили из-за сравнения новорожденного сына британского принца Гарри и Меган Маркл с шимпанзе. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил сам радиоведущий в своем Twitter.

«Меня только что уволили с BBC Radio 5 Live», - написал Бейкер он в социальной сети.

В среду, 8 мая, в том же Twitter мужчина опубликовал твит с изображением новорожденного сына принца Гарри и его супруги в виде шимпанзе. На черно-белом фото пара держала за руку обезьяну в человеческой одежде, а под изображением было написано «Королевский младенец покидает больницу». Опубликованный твит вызвал большой резонанс в Великобритании, после чего ведущий извинился.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Меган Маркл родила сына 6 мая. На родах присутствовали ее супруг, а также его теща. Новорождённый сын принца Гарри занимает седьмое место в очереди на престол.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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