Путин тепло поздравил свою учительницу с Днем Победы на приеме в Кремле
Президент России Владимир Путин тепло поздравил свою классную руководительницу 85-летнюю Веру Дмитриевну Гуревич с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Преподавательница встретилась с бывшим воспитанником на торжественном приеме в Кремле и сразу же крепко обняла его.
Женщина тепло обняла своего бывшего ученика при встречеФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Сайт kp.ru писал о том, что Вера Дмитриевна долгое время дружила с родителями Владимира Путина, а в начале 2000-х даже написала книгу воспоминаний об ученике, который стал президентом огромной страны. В ней преподавательница немецкого языка поведала о том, как ругала будущего главу государства за двойки по рисованию и пению, а также рассказала о его любви к спорту и приверженности справедливости. Многие строчки этой трогательной книги говорят о том, что Вера Дмитриевна, похоже, до сих пор не может поверить, сколь "высоко забрался" ее воспитанник.
К слову, на праздничном приеме в Кремле Путин успел пообщаться не только со своей учительницей, но и с другими ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство Reuters.
Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU