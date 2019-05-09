2019-05-09T18:47:28+03:00
Общество

Путин тепло поздравил свою учительницу с Днем Победы на приеме в Кремле

Вера Дмитриевна Гуревич до сих пор не может поверить, что ее воспитанник стал президентом РФ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин и его классный руководитель Вера ГуревичПрезидент РФ Владимир Путин и его классный руководитель Вера ГуревичФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин тепло поздравил свою классную руководительницу 85-летнюю Веру Дмитриевну Гуревич с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Преподавательница встретилась с бывшим воспитанником на торжественном приеме в Кремле и сразу же крепко обняла его.

Женщина тепло обняла своего бывшего ученика при встрече Фото: REUTERS

Женщина тепло обняла своего бывшего ученика при встречеФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Сайт kp.ru писал о том, что Вера Дмитриевна долгое время дружила с родителями Владимира Путина, а в начале 2000-х даже написала книгу воспоминаний об ученике, который стал президентом огромной страны. В ней преподавательница немецкого языка поведала о том, как ругала будущего главу государства за двойки по рисованию и пению, а также рассказала о его любви к спорту и приверженности справедливости. Многие строчки этой трогательной книги говорят о том, что Вера Дмитриевна, похоже, до сих пор не может поверить, сколь "высоко забрался" ее воспитанник.

К слову, на праздничном приеме в Кремле Путин успел пообщаться не только со своей учительницей, но и с другими ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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