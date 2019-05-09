Путин тепло поздравил свою учительницу с Днем Победы на приеме в Кремле

СЕГОДНЯ 18:47 2019-05-09T18:47:28+03:00

Вера Дмитриевна Гуревич до сих пор не может поверить, что ее воспитанник стал президентом РФ

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Президент России Владимир Путин тепло поздравил свою классную руководительницу 85-летнюю Веру Дмитриевну Гуревич с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Преподавательница встретилась с бывшим воспитанником на торжественном приеме в Кремле и сразу же крепко обняла его.

Женщина тепло обняла своего бывшего ученика при встречеФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Сайт kp.ru писал о том, что Вера Дмитриевна долгое время дружила с родителями Владимира Путина, а в начале 2000-х даже написала книгу воспоминаний об ученике, который стал президентом огромной страны. В ней преподавательница немецкого языка поведала о том, как ругала будущего главу государства за двойки по рисованию и пению, а также рассказала о его любви к спорту и приверженности справедливости. Многие строчки этой трогательной книги говорят о том, что Вера Дмитриевна, похоже, до сих пор не может поверить, сколь "высоко забрался" ее воспитанник.

К слову, на праздничном приеме в Кремле Путин успел пообщаться не только со своей учительницей, но и с другими ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707806" frameborder="0"></iframe> Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU