Стивен Сигал остался "в восторге" от парада Победы в Москве
Американский актер и спецпредставитель министерства иностранных дел РФ по российско-американским связям Стивен Сигал остался под впечатлением от парада Победы на Красной площади.
Получивший российское гражданство артист рассказал о том, что уже не впервые посещает данное мероприятие. В этот раз он решил поучаствовать в праздновании вместе с женой.
"Я в восторге, рад быть здесь. Это достойное чествование великих героев", - цитирует сайт телеканала "Звезда" Сигала.
Сайт kp.ru писал о том, что помимо этого американского актера на параде в Москве присутствовали и другие известные личности, такие как Андрей Воробьев, Карен Шахназаров, Леонид Рошаль, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Евгений Дитрих, Вячеслав Фетисов и многие другие.
Сам президент РФ Владимир Путин заявил, что проход военной техники в 2019 году был организован просто "замечательно", даже несмотря на вынужденную отмену воздушной части парада.
Начался Парад Победы на Красной площади в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU