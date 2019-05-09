Стивен Сигал остался "в восторге" от парада Победы в Москве

СЕГОДНЯ 19:37 2019-05-09T19:37:51+03:00

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Американский актер и спецпредставитель министерства иностранных дел РФ по российско-американским связям Стивен Сигал остался под впечатлением от парада Победы на Красной площади.

Получивший российское гражданство артист рассказал о том, что уже не впервые посещает данное мероприятие. В этот раз он решил поучаствовать в праздновании вместе с женой.

"Я в восторге, рад быть здесь. Это достойное чествование великих героев", - цитирует сайт телеканала "Звезда" Сигала.

Сайт kp.ru писал о том, что помимо этого американского актера на параде в Москве присутствовали и другие известные личности, такие как Андрей Воробьев, Карен Шахназаров, Леонид Рошаль, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Евгений Дитрих, Вячеслав Фетисов и многие другие.

Сам президент РФ Владимир Путин заявил, что проход военной техники в 2019 году был организован просто "замечательно", даже несмотря на вынужденную отмену воздушной части парада.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707699" frameborder="0"></iframe> Начался Парад Победы на Красной площади в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU