2019-05-09T19:37:51+03:00
Общество

Стивен Сигал остался "в восторге" от парада Победы в Москве

Американский актер считает данное мероприятие "достойным чествования великих героев"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Стивен Сигал на Красной площадиСтивен Сигал на Красной площадиФото: Алиса ТИТКО
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Американский актер и спецпредставитель министерства иностранных дел РФ по российско-американским связям Стивен Сигал остался под впечатлением от парада Победы на Красной площади.

Получивший российское гражданство артист рассказал о том, что уже не впервые посещает данное мероприятие. В этот раз он решил поучаствовать в праздновании вместе с женой.

"Я в восторге, рад быть здесь. Это достойное чествование великих героев", - цитирует сайт телеканала "Звезда" Сигала.

Сайт kp.ru писал о том, что помимо этого американского актера на параде в Москве присутствовали и другие известные личности, такие как Андрей Воробьев, Карен Шахназаров, Леонид Рошаль, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Евгений Дитрих, Вячеслав Фетисов и многие другие.

Сам президент РФ Владимир Путин заявил, что проход военной техники в 2019 году был организован просто "замечательно", даже несмотря на вынужденную отмену воздушной части парада.

Начался Парад Победы на Красной площади в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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