Казахстан на время лишился доступа к соцсетям и мессенджерам

СЕГОДНЯ 21:45 2019-05-09T21:45:54+03:00

В Казахстане заблокировали доступ к соцсетям и мессенджерам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К настоящему моменту блокировка снята с большинства информационных сайтов и порталов

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Доступ пользователей Казахстана к ряду социальных сетей, мессенджеров и других сайтов был временно ограничен в четверг, 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе международной неправительственной организации NetBlocks.

"Согласно данным измерений сети интернет-обсерваторией NetBlocks, 9 мая 2019 года многие интернет-провайдеры Казахстана заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, к приложению для обмена сообщениями Telegram, а также к новостным и предвыборным сайтам", - говорится в статье на сайте организации.

Специалисты NetBlocks уточняют, что ограничения вступили в силу после того, как некие политические силы стали призывать общественность к проведению незаконных демонстраций в столице. К настоящему моменту блокировка снята с большинства новостных сайтов, социальных сетей и других онлайн-платформ.

Сайт kp.ru писал о том, что 9 июня 2019 года в Казахстане пройдут внеочередные выборы президента, поскольку предыдущий глава государства Нурсултан Назарбаев досрочно ушел с поста.

ИСТОЧНИК KP.RU