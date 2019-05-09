Трамп планирует выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона
Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана на эту должность на постоянной основе. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"И.о. главы Пентагона Шанахан доказал за последние несколько месяцев, что он достаточно квалифицирован, чтобы и дальше возглавлять министерство", - цитирует ТАСС ее заявление.
Шанахан возглавил Минобороны США после отставки Джеймса Мэттиса.
"Я польщен сегодняшними новостями от пресс-секретаря Белого дома. Если Сенат поддержит мою кандидатуру, я продолжу энергично реализовывать нашу стратегию национальной безопасности" - написал Шанахан в Twitter.
Шанахан также отметил, что остается приверженцем модернизации вооруженных сил, чтобы "солдаты, матросы, летчики и морские пехотинцы имели все необходимое" для успешного несения службы и сохранения Соединенных Штатов в безопасности.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 декабря Джеймс Мэттис направил президенту США Дональду Трампу прошение об отставке. Он объяснил свое решение расхождением взглядов с главой государства. С 1 января 2019 года и.о. министра обороны стал заместитель Мэттиса Патрик Шанахан.
ИСТОЧНИК KP.RU