В России в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 10 млн человек

СЕГОДНЯ 00:55 2019-05-10T00:55:32+03:00

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Более десяти миллионов человек по всей России вышли 9 мая на улицы, чтобы принять участие в шествии "Бессмертного полка". Такие данные в четверг озвучила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в стране состоялось 3700 мероприятий в рамках ежегодной акции, которая проходит в День Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщал сайт kp.ru, в Москве в шествии приняли участие более 700 тысяч человек. Маршу не помешал даже проливной дождь. К акции присоединился и президент России Владимир Путин. Глава государства прошел по брусчатке Красной площади вместе с портретом своего отца, который сражался под Ленинградом.

В Санкт-Петербурге число участников шествия превысило миллион. Люди прошагали по невскому проспекту до Дворцовой площади. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов также принял участие в шествии.

"Бессмертный полк" до тех пор будет называться бессмертным, пока мы, наши дети и внуки помнят о тех, кто нам подарил Победу", — цитирует его слова ТАСС.

Бессмертный полк 2019: онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU