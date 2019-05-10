2019-05-10T01:53:23+03:00
В мире

США арестовали корабль КНДР за нарушение санкционного режима

Это первый случай ареста американскими властями северокорейского судна
Юлия ДИВЕЕВА
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Сухогруз Wise Honest.Сухогруз Wise Honest.Фото: REUTERS
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Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций. Об этом сообщило в четверг Министерство юстиции США.

Речь идет о сухогрузе Wise Honest. По данным ведомства, судно "использовалось для незаконной транспортировки угля из Северной Кореи, а также доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования", что запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН.

"Платежи за обслуживание и модернизацию] Wise Honest производились в долларах США через ничего не подозревавшие американские банки. Эти действия нарушают давно существующее законодательство США и резолюции Совета Безопасности ООН", - цитирует ТАСС заявление Минюста США .

Это первый случай ареста правительством США судна КНДР. Задержан корабль был еще приблизительно 2 апреля 2018 года властями Индонезии. Соединенные Штаты подали гражданский иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк и добиваются конфискации сухогруза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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