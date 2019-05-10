2019-05-10T04:07:35+03:00
Политика

В посольстве России ответили на заявление главы МВД Эстонии

В дипмиссии подчеркнули, что слова Марта Хельме не являются официальной позицией Таллина
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр внутренних дел Эстонии Март ХельмеМинистр внутренних дел Эстонии Март ХельмеФото: REUTERS
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Заявление главы МВД Эстонии Марта Хельме о том, что 5,2% эстонской земли «до сих пор находится в руках России», не отражает официальную позицию этой страны. Об этом сообщили в четверг в посольстве РФ в Эстонии.

"Некоторые эстонские политики регулярно затрагивают вопрос о территориальных претензиях к России, "компенсации за советскую оккупацию" и т.д.. Однако в контактах с российской стороной руководство Эстонии подчеркивает, что такие заявления не отражают официальную позицию, а являются личным мнением их авторов", - цитирует ТАСС заявление дипмиссии.

Как ранее писал сайт kp.ru, 9 мая министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что часть эстонских земель - 5,2% сегодня принадлежат РФ. Он пожаловался, что в Москве отказываются обсуждать этот вопрос.

Хельме является лидером националистической Консервативной народной партии (EKRE) Эстонии. Эта партия изначально требовала отдать Эстонии Ивангород и часть Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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