2019-05-10T05:33:47+03:00
Наука

Россия пожаловалась в NASA на запах спирта на борту МКС

После пристыковки к станции корабля Dragon-2 в воздухе было выявлено повышенное содержание изопропилового спирта
Юлия ДИВЕЕВА
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Космонавты на МКС почувствовали сильный запах спиртаКосмонавты на МКС почувствовали сильный запах спиртаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия пожаловалась в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США на запах спирта, который появился на борту Международной космической станции (МКС) после пристыковки к ней в марте корабля Dragon-2. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов

По его словам, российская сторона направила свои замечания, в который указала, что экипаж станции почувствовал необычный запах 3 марта. Анализаторы воздуха выявили в воздухе повышенное содержание изопропилового спирта, концентрация которого составляла около шести миллиграммов на кубический метр, передает ТАСС.

"Насколько я знаю, из-за этого корабля произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта. Все замечания выданы, вопросы заданы", - сказал Власов.

После того, как была задействована система очистки воздуха, содержание спирта снизилось примерно до двух миллиграммов на кубический метр. По данным анализаторов, до прибытия корабля Dragon-2, концентрация изопропилового спирта в атмосфере МКС составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр. После отстыковки корабля состав воздуха на станции практически вернулся в норму.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 30 августа на МКС была обнаружена потеря давления внутри отсеков. Вскоре экипаж выяснил, что причиной утечки воздуха стало отверстие диаметром около 2 мм в бытовом модуле корабля "Союз".

ИСТОЧНИК KP.RU

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