Погода в Москве на 10 мая 2019 года: местами возможны грозы

СЕГОДНЯ 07:05 2019-05-10T07:05:15+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 10 мая 2019 года

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Погода в Москве на 10 мая 2019 года будет облачной с прояснениями. Дневная температура воздуха составит 23..25 градусов тепла, при этом ветер будет достаточно сильным.

Потоки юго-восточного и восточного направлений разовьют скорость 5-10 метро в секунду. А во время гроз, которые ожидаются местами по всему восточному региону, этот показатель составит 12-17 м/с. Также возможны кратковременные дожди.

Гидрометцентр России уточняет, что атмосферное давление будет повышенное - порядка 748 миллиметров ртутного столба. При этом ночью дождь усилится, а на столицу обрушится настоящий ураган.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее 9 мая из-за похожих погодных условий в Москве были госпитализированы пять человек. Они пострадали в результате падения деревьев из-за сильного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU