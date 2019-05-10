Эрдоган: Евросоюз без Турции обречен на провал

СЕГОДНЯ 07:23 2019-05-10T07:26:46+03:00

Президент пообещал, что Анкара в скором времени завершит выполнение всех 72 пунктов соглашения для безвизового режима с ЕС

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Все усилия Европейского союза по обеспечению заявленных им ценностей обречены на провал без участия Турции. Такое мнение высказал турецкий лидер Реджеп тайып Эрдоган.

"Евросоюз нуждается в Турции сильнее, чем она в нем", - заявил глава государства.

Президент также пообещал, что в ближайшее время его страна выполнит оставшиеся шесть пунктов из 72 критериев, которые Евросоюз назвал условием для введения безвизового режима с Турцией, сообщает ТАСС.

"Турция выполнила 66 критериев... В кратчайшие сроки будут предприняты шаги по выполнению оставшихся шести критериев. Таким образом Анкара продемонстрирует значимость данного вопроса для Турции", - сказал Эрдоган

Как писал сайт kp.ru, 15 февраля 2019 года президент Турции обвинил Евросоюз в дискриминации его страны по религиозному признаку. Глава государства заявил, что в объединение Турецкую Республику не принимают только из-за того, что основной религией в стране является ислам.

Напомним, Брюссель и Анкара начали переговоры о вступлении Турции в Евросоюз 3 октября 2005 года. Сторонам необходимо урегулировать взаимоотношения по 33 из 35 пунктов. После этого государства-члены должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в ЕС.

Однако 6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию с призывом приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС до проведения в стране конституционной реформы.

ИСТОЧНИК KP.RU