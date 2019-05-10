Эрдоган: Евросоюз без Турции обречен на провал
Все усилия Европейского союза по обеспечению заявленных им ценностей обречены на провал без участия Турции. Такое мнение высказал турецкий лидер Реджеп тайып Эрдоган.
"Евросоюз нуждается в Турции сильнее, чем она в нем", - заявил глава государства.
Президент также пообещал, что в ближайшее время его страна выполнит оставшиеся шесть пунктов из 72 критериев, которые Евросоюз назвал условием для введения безвизового режима с Турцией, сообщает ТАСС.
"Турция выполнила 66 критериев... В кратчайшие сроки будут предприняты шаги по выполнению оставшихся шести критериев. Таким образом Анкара продемонстрирует значимость данного вопроса для Турции", - сказал Эрдоган
Как писал сайт kp.ru, 15 февраля 2019 года президент Турции обвинил Евросоюз в дискриминации его страны по религиозному признаку. Глава государства заявил, что в объединение Турецкую Республику не принимают только из-за того, что основной религией в стране является ислам.
Напомним, Брюссель и Анкара начали переговоры о вступлении Турции в Евросоюз 3 октября 2005 года. Сторонам необходимо урегулировать взаимоотношения по 33 из 35 пунктов. После этого государства-члены должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в ЕС.
Однако 6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию с призывом приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС до проведения в стране конституционной реформы.
ИСТОЧНИК KP.RU