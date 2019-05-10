Названы лучшие аэропорты и авиакомпании мира

СЕГОДНЯ 09:31 2019-05-10T09:31:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания AirHelp составила рейтинги самых лучших аэропортов и авиакомпаний мира. Исследование проводилось с учетом отзывов порядка 40 тысяч клиентов в 40 разных странах и данных нескольких коммерческих поставщиков.

Работа 134 аэропортов оценивались по качеству обслуживания, соблюдению графика вылетов и наличию магазинов и ресторанов. Во главе рейтинга оказался катарский аэропорт Хамад. Второе место занял аэропорт Токио в Японии, а замкнули тройку лидеров греческие Афины. Российский аэропорт Шереметьево разместился на шестой строчке.

Также в десятку лучших вошли Афонсу Пена в Бразилии, Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы, Чанги в Сингапуре, международный аэропорт Раджив Ганди в Индии, испанский Тенерифе Норте и Виракопус в Бразилии.

Что касается авиакомпаний, то они оценивались по соблюдению графика полетов, качеству перевозок и возможности быстро сдать билет. Лучше всего по этим критериям подошла Qatar Airways. Также в тройку лидеров вошли American Airlines и Aeromexico. А SAS Scandinavian Airlines, Qantas, LATAM Airlines, WestJet, Luxair, Austrian Airlines и Emirates оказались в первой десятке. Российский "Аэрофлот" занял 32-е место из 74.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году лучшим аэропортом мира также был признан Хамад в Дохе. А вот московский "Шереметьево" занимал лишь 15 место.

Лучшие аэропорта мира:

1. Хамад, Катар

2. Токио, Япония

3. Афины, Греция

4. Афонсу Пена, Бразилия

5. Гданьск, Польша

6. Шереметьево, Россия

7. Чанги, Сингапур

8. Хайдарабад, Индия

9. Тенерифе, Испания

10. Кампинас, Бразилия

Лучшие авиакомпании мира:

1. Qatar Airways

2. American Airlines

3. Aeromexico

4. SAS Scandinavian Airlines

5. Qantas

6. LATAM Airlines

7. WestJet

8. Luxair

9. Austrian Airlines

10. Emirates.

ИСТОЧНИК KP.RU