Трамп назвал Джеймса Коми худшим директором ФБР в истории

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-10T10:00:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Джеймс Коми был худшим директором Федерального бюро расследований за всю историю его существования. К такому выводу пришел президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Джеймс Коми – позор для ФБР и запомнится как худший директор в его долгой и некогда гордой истории", - написал американский лидер у себя в микроблоге в Twitter.

По мнению главы государства, Коми буквально погубил бюро, а потому решение о его увольнении поддержали не только почти все республиканцы, но и демократы. Теперь же сотрудникам ФБР приходится восстанавливать "величие" ведомства.

Примечательно, что такое заявление было сделано Трампом вскоре после того, как Коми дал интервью телеканалу CNN. В общении с журналистами экс-глава бюро расследований вновь обвинил президента в препятствии правосудию и допустил, что Россия может оказывать на него давление.

Сайт kp.ru писал о том, что Коми возглавлял ФБР с 2013 по 2017 год. Он был уволен по указу Дональда Трампа за некомпетентность и неэффективное руководство.

ИСТОЧНИК KP.RU