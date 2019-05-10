2019-05-10T10:00:51+03:00
Политика

Трамп назвал Джеймса Коми худшим директором ФБР в истории

Президент США считает, что экс-руководитель бюро погубил репутацию ведомства, которую теперь приходится восстанавливать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-глава ФБР Джеймс КомиЭкс-глава ФБР Джеймс КомиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Джеймс Коми был худшим директором Федерального бюро расследований за всю историю его существования. К такому выводу пришел президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Джеймс Коми – позор для ФБР и запомнится как худший директор в его долгой и некогда гордой истории", - написал американский лидер у себя в микроблоге в Twitter.

По мнению главы государства, Коми буквально погубил бюро, а потому решение о его увольнении поддержали не только почти все республиканцы, но и демократы. Теперь же сотрудникам ФБР приходится восстанавливать "величие" ведомства.

Примечательно, что такое заявление было сделано Трампом вскоре после того, как Коми дал интервью телеканалу CNN. В общении с журналистами экс-глава бюро расследований вновь обвинил президента в препятствии правосудию и допустил, что Россия может оказывать на него давление.

Сайт kp.ru писал о том, что Коми возглавлял ФБР с 2013 по 2017 год. Он был уволен по указу Дональда Трампа за некомпетентность и неэффективное руководство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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