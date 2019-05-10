Трамп назвал Джеймса Коми худшим директором ФБР в истории
Джеймс Коми был худшим директором Федерального бюро расследований за всю историю его существования. К такому выводу пришел президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Джеймс Коми – позор для ФБР и запомнится как худший директор в его долгой и некогда гордой истории", - написал американский лидер у себя в микроблоге в Twitter.
По мнению главы государства, Коми буквально погубил бюро, а потому решение о его увольнении поддержали не только почти все республиканцы, но и демократы. Теперь же сотрудникам ФБР приходится восстанавливать "величие" ведомства.
Примечательно, что такое заявление было сделано Трампом вскоре после того, как Коми дал интервью телеканалу CNN. В общении с журналистами экс-глава бюро расследований вновь обвинил президента в препятствии правосудию и допустил, что Россия может оказывать на него давление.
Сайт kp.ru писал о том, что Коми возглавлял ФБР с 2013 по 2017 год. Он был уволен по указу Дональда Трампа за некомпетентность и неэффективное руководство.
ИСТОЧНИК KP.RU
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