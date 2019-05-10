2019-05-10T12:07:57+03:00
Политика

Япония выразила КНДР протест в связи с пусками баллистических ракет

Соответствующая нота была передана северокорейским властям
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Япония заявила КНДР протест в связи с пусками баллистических ракетЯпония заявила КНДР протест в связи с пусками баллистических ракетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Японское правительство выразило решительный протест северокорейским властям, которые ранее в четверг, 9 мая, провели пуски ракет. Соответствующее заявление сделал заместитель генерального секретаря кабинета министров Котаро Ногами.

"Мы выразили Северной Корее самый решительный протест. Соответствующее заявление было передано через посольство Японии в Пекине", - цитирует ТАСС представителя островного государства.

Напомним, что накануне КНДР действительно провела ракетные испытания. При этом в Токио пришли к выводу, что речь идет о пуске именно баллистических ракет малой дальности, а это, в свою очередь, является нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в США пообещали пока не прекращать переговоры с Пхеньяном из-за данного инцидента и понаблюдать за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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