Русская "волчица с Уолл-стрит" получила реальный срок в США
Эмигрировавшая из России псевдомиллионерша Анна Сорокина получила реальный срок за хищение 275 тысяч долларов (17 миллионов рублей).
Сайт kp.ru писал о том, что 28-летняя дочь обычного дальнобойщика на протяжении долгого времени выдавала себя за наследницу нефтяного бизнеса по имени Анна Делви. Девушке удалось обмануть не только американскую элиту, но и банки.
Суд Нью-Йорка осудил эмигрантку из России Анну Сорокину на срок от 4 до 12 лет.
За счет своих богатых друзей она постоянно ужинала в дорогих ресторанах и отдыхала на популярных курортах, а также появлялась на светских вечеринках наравне с известными спортсменами, олигархами и художниками. Поговаривают, что в кругу ее общения можно было встретить даже Маколея Калкина.
Вся жизнь русской "волчицы с Уолл-стрит" проходила в долг, при этом обращаясь за кредитами в банки предприимчивая эмигрантка предоставляла поддельные документы с указанием своих счетов за рубежом.
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По законам штата, девушка была приговорена к 4–12 годам лишения свободы. Это значит, что по истечению четырех лет заключения, специальная комиссия должна будет решить вопрос о её возможном освобождении и депортации в Германию, куда та переехала еще в 2007 году, передает The New York Times.
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ИСТОЧНИК KP.RU