Русская "волчица с Уолл-стрит" получила реальный срок в США

СЕГОДНЯ 12:52 2019-05-10T13:34:51+03:00

Эмигрантка из России долгое время успешно выдавала себя за дочь миллионера, обманывая не только американскую элиту, но и банки

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Эмигрировавшая из России псевдомиллионерша Анна Сорокина получила реальный срок за хищение 275 тысяч долларов (17 миллионов рублей).

Сайт kp.ru писал о том, что 28-летняя дочь обычного дальнобойщика на протяжении долгого времени выдавала себя за наследницу нефтяного бизнеса по имени Анна Делви. Девушке удалось обмануть не только американскую элиту, но и банки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707990" frameborder="0"></iframe> Суд Нью-Йорка осудил эмигрантку из России Анну Сорокину на срок от 4 до 12 лет.

За счет своих богатых друзей она постоянно ужинала в дорогих ресторанах и отдыхала на популярных курортах, а также появлялась на светских вечеринках наравне с известными спортсменами, олигархами и художниками. Поговаривают, что в кругу ее общения можно было встретить даже Маколея Калкина.

Вся жизнь русской "волчицы с Уолл-стрит" проходила в долг, при этом обращаясь за кредитами в банки предприимчивая эмигрантка предоставляла поддельные документы с указанием своих счетов за рубежом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/702687" frameborder="0"></iframe> Как русская мошенница «развела» американскую элиту.Нью-йоркская светская львица оказалась дочерью русского дальнобойщика. История настолько крутая, что Netflix снимет о ней сериал. Но вы уже сейчас можете узнать, чем он закончится

По законам штата, девушка была приговорена к 4–12 годам лишения свободы. Это значит, что по истечению четырех лет заключения, специальная комиссия должна будет решить вопрос о её возможном освобождении и депортации в Германию, куда та переехала еще в 2007 году, передает The New York Times.

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ИСТОЧНИК KP.RU