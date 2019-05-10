Порошенко попросил Меркель ужесточить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой ужесточить санкции в отношении РФ на фоне упрощения процедуры получения российских паспортов жителями Донбасса. Соответствующий призыв был озвучен в ходе телефонного разговора политиков. Об этом рассказали в пресс-службе украинского лидера.
"Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы за так называемые паспортные указы", - говорится в сообщении на сайте президента.
Как на такую просьбу отреагировала Меркель, не уточняется, однако она пообещала, что ситуация на Украине останется в центре внимания политики ЕС и ФРГ. Канцлер также выразила надежду на то, что новые власти Украины будут придерживаться принципа преемственности в сфере реформирования государства и развития партнерства между странами.
Напомним, что 24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Сайт kp.ru писал о том, что в МИД Украины сразу пообещали принять ответные меры, и уже тогда глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин призвал своих европейских коллег ввести новые санкции против Москвы.
Как Донбасс отреагировал на упрощение процедуры получения гражданства РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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