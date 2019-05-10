2019-05-10T13:41:09+03:00
Политика

Украина и Великобритания провели совместные учения в Черном море

Катер "Прилуки" и корабль "Эхо" выполнили тактическое маневрирование, задачи по противовоздушной обороне и провели ряд других тренировок
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Украинский катер "Прилуки" и корабль ВМС Великобритании HMS Echo H87. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.uaУкраинский катер "Прилуки" и корабль ВМС Великобритании HMS Echo H87. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Изменить размер текста:

В Черном море прошли совместные учения экипажей украинского ракетного катера "Прилуки" и британского разведывательного корабля "Эхо" (HMS Echo H87). Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВС незалежной.

"В ходе совместной тренировки украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в посте, опубликованном на странице ВМС в Facebook.

В сообщении уточняется, что к учениям привлекался вертолет морской авиационной бригады М-14, который выполнял задачи по освещению надводной обстановки в районе тренировок.

Сайт kp.ru писал о том, что гидрографический корабль ВМС Великобритании пришвартовался в порту Одессы 6 мая. Капитан судна планировал встретиться с главой Военно-морских сил Украины. Также должен был состояться дружеский матч по регби между моряками и местными жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гуайдо может согласиться на военное вторжение США в Венесуэлу
На Украине полицейские довели ребенка до слез из-за советской пилотки
Лавров: позиции России и Японии по мирному договору сильно разнятся
Порошенко попросил Меркель ужесточить санкции против России
Западные СМИ делятся впечатлениями от парада Победы на Красной площади
Русская "волчица с Уолл-стрит" получила реальный срок в США
Космонавт назвал возможные причины появления запаха спирта на МКС
Япония выразила КНДР протест в связи с пусками баллистических ракет
Федор Конюхов завершил путешествие через южную часть Тихого океана
Невзоров заявил, что Доренко встретил отличную смерть: "Все красиво"
Луис Суарес выбыл на остаток сезона с травмой
Вскрытие помогло определить причину смерти Сергея Доренко
Евро и доллар увеличились в стоимости на открытии торгов
Роспотребнадзор рассказал россиянам, как справиться с аномальной жарой