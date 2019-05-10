Украина и Великобритания провели совместные учения в Черном море

СЕГОДНЯ 13:41 2019-05-10T13:41:09+03:00

Катер "Прилуки" и корабль "Эхо" выполнили тактическое маневрирование, задачи по противовоздушной обороне и провели ряд других тренировок

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В Черном море прошли совместные учения экипажей украинского ракетного катера "Прилуки" и британского разведывательного корабля "Эхо" (HMS Echo H87). Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВС незалежной.

"В ходе совместной тренировки украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в посте, опубликованном на странице ВМС в Facebook.

В сообщении уточняется, что к учениям привлекался вертолет морской авиационной бригады М-14, который выполнял задачи по освещению надводной обстановки в районе тренировок.

Сайт kp.ru писал о том, что гидрографический корабль ВМС Великобритании пришвартовался в порту Одессы 6 мая. Капитан судна планировал встретиться с главой Военно-морских сил Украины. Также должен был состояться дружеский матч по регби между моряками и местными жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU