Лавров: позиции России и Японии по мирному договору сильно разнятся

СЕГОДНЯ 13:56 2019-05-10T13:56:38+03:00

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Достижение соглашения между Россией и Японией по мирному договору все еще остается непростой задачей. Такое мнение озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи со главой МИД островного государства Таро Коно.

Дипломат напомнил, что сейчас идет уже третий раунд переговоров. В ходе двух предыдущих раундов и консультаций сторонами были обсуждены исторические и юридические аспекты вопроса, а также изложены принципиальные позиции, которые, по словам Лаврова, до сих пор серьезно разнятся.

"Надеюсь, что эти переговоры и консультации позволили сторонам лучше понять, в чем состоят расхождения в позициях, а расхождения пока весьма значительны, и где есть резервы, возможности для сближения наших подходов", - цитирует ТАСС главу МИД РФ.

К слову, следующий российско-японский саммит состоится уже 30 мая в Токио.

Сайт kp.ru писал о том, что 1 мая в Японии началась новая эпоха "Рэйва". Таро Коно заявил, что до окончания этого исторического периода собирается заключить мирный договор с Россией и добиться возвращения на родину всех плененных властями КНДР сограждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/687642" frameborder="0"></iframe> Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU